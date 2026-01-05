Menu Rechercher
Un joueur argentin proposé à l’OM et l’OL

À plusieurs occasions, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont chassé les mêmes cibles sur le mercato. Cet hiver encore, l’Algérien Himad Abdelli est apprécié par les deux Olympiques. Mais ce n’est pas le seul joueur à être lié aux deux clubs français.

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport révèle que Benjamin Dominguez, ailier argentin de 22 ans qui évolue du côté de Bologne, a été proposé à l’OM et l’OL par son agent. Ce dernier a aussi soumis son nom à la Fiorentina. Une stratégie étonnante de la part de son représentant puisque le joueur (10 matches, 1 assist cette saison) n’a pas demandé à s’en aller et Bologne n’est pas vendeur.

