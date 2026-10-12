Menu Rechercher
Commenter
Liga

Dani Carvajal va signer à Getafe

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dani Carvajal avec le Real Madrid @Maxppp

Libre depuis cet été et son départ du Real Madrid, Dani Carvajal (34 ans) n’avait toujours pas de club au moment où la saison a repris. Le latéral droit espagnol qui a eu des offres exotiques a préféré rester en Europe pour continuer à un haut niveau de compétitivité.

La suite après cette publicité

Getafe a alors tenté le coup sous l’impulsion de son coach José Bordalas. Intéressé par l’idée de rester à Madrid tout en évoluant dans un club établi en Liga et qualifié en Ligue Europa Conference, Dani Carvajal va signer. Selon Matteo Moretto, il est en train d’échanger les documents avec le club de la banlieue de la capitale espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Getafe
Daniel Carvajal

En savoir plus sur

Liga Liga
Getafe Logo Getafe
Daniel Carvajal Daniel Carvajal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier