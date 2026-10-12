Dani Carvajal va signer à Getafe

Libre depuis cet été et son départ du Real Madrid, Dani Carvajal (34 ans) n’avait toujours pas de club au moment où la saison a repris. Le latéral droit espagnol qui a eu des offres exotiques a préféré rester en Europe pour continuer à un haut niveau de compétitivité.

La suite après cette publicité

Getafe a alors tenté le coup sous l’impulsion de son coach José Bordalas. Intéressé par l’idée de rester à Madrid tout en évoluant dans un club établi en Liga et qualifié en Ligue Europa Conference, Dani Carvajal va signer. Selon Matteo Moretto, il est en train d’échanger les documents avec le club de la banlieue de la capitale espagnole.