CdM 2022 : la FIFA veut prendre des mesures après des intrusions durant la célébration argentine

Dimanche soir à Lusail, l’Argentine a remporté la troisième Coupe du Monde de son histoire (1978, 1986 et 2022) après sa victoire à la séance de tirs au but face à l’équipe de France (3-3, 4 t.a.b. à 2). Un sacre final de la bande à Lionel Messi célébré en compagnie de l’influenceur Nusret Gökçe aka "Salt Bae", présent sur la pelouse du stade pour saluer les joueurs de l’Albiceleste et même porter le trophée doré. Une intrusion qui n’a pas plu à la FIFA…

En effet, selon les informations du New York Times, l’instance du football mondial a été avertie de la présence du chef cuisiner turc et devrait prendre des « mesures internes appropriées » afin d’éviter une intrusion semblable à l’avenir. Selon certaines rumeurs, Salt Bae pourrait être interdit de tout accès aux stades de la Coupe du Monde 2026, prévue en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique).

