Nouvelles révélations chocs sur le licenciement d’Habib Beye à Rennes

Apparu furtivement en conférence de presse hier, le directeur général du Stade Rennais, Arnaud Pouille, avait jeté le flou sur les circonstances du départ d’Habib Beye. «On a pris la décision ce week-end avec Loïc (Désiré, directeur sportif) et Guillaume (Cerutti, président du conseil d’administration) d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’engager cette procédure. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail.»

Le dirigeant breton a promis d’en dire davantage la semaine prochaine - probablement lorsque Franck Haise sera nommé comme nouvel entraîneur - mais certaines informations se sont déjà ébruitées depuis hier soir. Ces derniers jours, une réunion aurait ainsi eu lieu entre Beye et le club, qui lui aurait étalé tous ses reproches. D’après Ouest-France, il est fort probable que cette séparation trouve un prolongement auprès des instances du foot, certainement en début de semaine prochaine.

Rennes pourrait plaider la faute grave

Le quotidien régional indique que Beye aurait également échangé avec l’OM pendant qu’il était encore en poste au Stade Rennais. Le coach sénégalais n’avait a priori plus la tête en Bretagne dès le 4 février, puisque son entourage aurait sondé la direction sur les conditions financières de son départ à ce moment-là. Cette démarche, restée lettre morte, aurait d’ailleurs suscité de vives crispations au club.

Comme nous vous le révélions il y a déjà plusieurs jours, les conseillers de Beye réclament des indemnités de départ liés à sa prolongation automatique d’un an en cas de qualification en Coupe d’Europe (Rennes était 6e à son départ, et donc dans les clous). Mais c’est loin d’être gagné puisque Rennes songerait même à ne pas l’indemniser du tout, estimant avoir des éléments pour plaider la faute grave, ou lourde, à l’égard de son ancien coach. D’après Ouest-France, ses supérieurs hiérarchiques n’auraient pas non plus approuvé sa décision de sanctionner Brice Samba en l’écartant face à Lens le week-end dernier. Il est fort possible que la suite s’écrive devant le conseil des Prud’hommes.