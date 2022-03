Guerre en Ukraine : Ceferin raconte l'intervention de l'UEFA

L'UEFA et son président Aleksander Ceferin ont pesé de tout leur poids pour aider des joueurs à quitter l'Ukraine suite à l'invasion de la Russie. Pour la BBC et As, l'homme fort du football européen a raconté. «Personne de ma position ne s'attendait à ce que la guerre se produise au milieu de l’Europe. J'ai été au téléphone pendant 48 heures pour aider les joueurs et les entraîneurs à les aider à sortir d'Ukraine. J'ai parlé avec des gouvernements et leur ai demandé de l’aide mais personne ne pouvait garantir leur sécurité. Ces dirigeants m'ont dit que le mieux était que les joueurs restent là où ils étaient, que c'était le plus sûr», a-t-il confié.

Le patron de l'instance européenne a ensuite expliqué s'être impliqué personnellement, au-delà de ses fonctions professionnelles. «J'ai accueilli chez moi deux footballeurs ayant quitté l’Ukraine ces derniers jours. Nous devons travailler dur pour faire notre part. Nous espérons que la guerre et cette folie s'arrêteront le plus tôt possible», a-t-il expliqué. Jolis gestes.