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Coupe du Monde

Sénégal : le magnifique but de Pape Gueye deux minutes après son entrée en jeu

Par Jordan Pardon
1 min.
Sénégal 5-0 Irak
winamax
1 1.23 N 7.25 2 9.50 bonus 100€

Dos au mur, le Sénégal n’a pas le choix de l’emporter par un score large ce soir face à l’Irak pour espérer faire partie des meilleurs troisièmes. Pour le moment, ça se passe bien pour les Sénégalais, qui mènent 3-0 après l’heure de jeu.

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Le dernier but était l’oeuvre de Pape Gueye, laissé sur le banc au coup d’envoi au profit d’Habib Diarra. L’ancien Marseillais a répondu de la meilleure des manières à son sélectionneur en inscrivant un but sublime deux minutes après son entrée en jeu : une frappe envelopée à l’extérieur de la surface.

Pub. le - MAJ le
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