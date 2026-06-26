Sénégal : le magnifique but de Pape Gueye deux minutes après son entrée en jeu

Dos au mur, le Sénégal n’a pas le choix de l’emporter par un score large ce soir face à l’Irak pour espérer faire partie des meilleurs troisièmes. Pour le moment, ça se passe bien pour les Sénégalais, qui mènent 3-0 après l’heure de jeu.

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🇸🇳 Ismaïla Sarr fait le break pour le Sénégal !

👀 Les Lions de la Teranga veulent aggraver le score !#beINFWC2026 #FIFAWorldCup https://t.co/8R35aA0Hdv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2026

Le dernier but était l’oeuvre de Pape Gueye, laissé sur le banc au coup d’envoi au profit d’Habib Diarra. L’ancien Marseillais a répondu de la meilleure des manières à son sélectionneur en inscrivant un but sublime deux minutes après son entrée en jeu : une frappe envelopée à l’extérieur de la surface.