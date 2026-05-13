Lens : les adieux de Thomasson après son dernier match à Bollaert

Après la rencontre face au Paris Saint-Germain, Adrien Thomasson a vécu un moment chargé en émotion à Bollaert-Delelis. Cette soirée a marqué la fin de son aventure lensoise, lui qui est arrivé en 2023. Dans un stade encore sous le coup de la déception sportive, le milieu de terrain a pris le temps de saluer les supporters artésiens et de revenir sur son passage au club, fait de hauts, de bas et surtout d’une forte connexion avec le public sang et or. Très ému au moment de s’exprimer en zone mixte, il a livré un témoignage fort sur son attachement au RC Lens et à son environnement. Pour rappel, le club artésien a officialisé le départ de son joueur en fin de contrat, à l’issue de la saison.

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« Franchement, ça a été un honneur, une fierté de porter ce maillot, de jouer dans un stade incroyable, rempli tous les week-ends. Je voulais remercier tout le monde, tous les supporters qui m’ont soutenu, qui nous ont encouragés collectivement dans les mauvais moments. Et à titre personnel, je ne retiendrai que les bons moments et ça restera toujours un passage qui va me marquer. Encore une fois, je voudrais remercier tout le monde. Je me souviendrai de ma première rentrée en jeu, de mon premier but avec le club contre le FC Nantes, de mon premier but en Ligue des champions contre Arsenal, de la demi-finale contre Toulouse récemment. Ce sont des images qui vont rester gravées dans ma mémoire. Ce que je retiens aussi, c’est que j’ai toujours tout donné. Forcément, il y a eu des moments où c’était un peu plus compliqué, des moments où j’ai été un peu plus en réussite, mais je n’ai jamais triché et je pense que ça, les gens l’ont vu. Je ne garderai, encore une fois, que de bons souvenirs de mon passage ici».