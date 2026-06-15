CdM 2026 : des journalistes africains dénoncent des difficultés pour obtenir leur visa

Une nouvelle polémique touche le Mondial 2026. Des journalistes accrédités pour couvrir la Coupe du Monde, dont plusieurs représentants sénégalais, font face à d’importantes difficultés pour obtenir leur visa d’entrée aux États-Unis. Une situation jugée préoccupante par l’AIPS (Association internationale de la presse sportive), qui estime que ces restrictions compromettent le bon déroulement de la couverture médiatique du tournoi à quelques jours du coup d’envoi du Sénégal, face à la France ce mardi soir. Dans un courrier adressé à la FIFA, l’organisation dénonce des pratiques « inacceptables » et demande une intervention rapide pour garantir l’accès des journalistes concernés. L’AIPS évoque notamment des cas de refus ou de limitations de visas touchant plusieurs pays, et insiste sur la nécessité de permettre aux accrédités de travailler dans de bonnes conditions. Elle rappelle que « la présence des médias sera cruciale pour l’image du sport », appelant ainsi à une réaction des instances dirigeantes.

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« En cette période difficile pour le monde entier, à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous nous trouvons confrontés à un problème persistant et inacceptable pour nous, journalistes : le refus de visas d’entrée à nos confrères régulièrement accrédités. Les cas sont nombreux : des collègues iraniens, des collègues africains, dont certains n’ont reçu qu’une seule autorisation de voyage. Si leur équipe part jouer au Canada ou au Mexique et qu’ils la suivent, ils ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Les cas sont innombrables et, je le répète, inacceptables. Les politiciens affirment sans cesse que le sport unit et crée des liens entre les jeunes des pays en conflit, mais dans ce cas précis, nous allons dans la direction opposée. Nous estimons qu’il est important de permettre à nos collègues d’assister à l’événement et de travailler, car leur présence sera cruciale pour l’image du sport et ce qu’il représente, notamment dans un pays comme les États-Unis d’Amérique, où la liberté de la presse est essentielle. J’espère que la FIFA fera tout son possible pour obtenir les visas. Nous avons déjà pris un retard considérable et de nombreux collègues ont déjà perdu l’opportunité d’utiliser leurs billets d’avion réservés à temps, ce qui entraînera des frais supplémentaires importants. Merci de votre attention », est-il écrit dans cette lettre de Gianni Merlo, président de l’AIPS, adressée à la FIFA.