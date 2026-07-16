La presse anglaise remercie ses guerriers, le duel Lionel Messi - Lamine Yamal émerveille déjà

L’Angleterre salue ses joueurs

“Brisé”, écrit le Daily Mirror. Les guerriers anglais ont emmené leurs fans dans un voyage intense qu’ils n’oublieront jamais. Le journal anglais a choisi de retenir l’ambiance exceptionnelle autour des Three Lions, en Angleterre comme aux États-Unis, avec des supporters anglais très présents malgré un rapport de force défavorable dans les tribunes hier à Atlanta. L’Angleterre a vécu un tournoi intense, plein de rebondissements, où chaque match a été un combat. Le Daily Mirror souligne aussi que la sélection de Thomas Tuchel a pu frustrer au départ, mais qu’elle a fini par offrir aux supporters des souvenirs et des moments forts au peuple anglais. Dans le Daily Express, “L’agonie, alors que la longue attente continue pour l’Angleterre”, peut-on lire en une. Depuis 1966, les Anglais n’ont pas senti l’odeur d’un trophée et vous l’avez compris, ça ne sera pas pour cette année. Malgré tout, comme dans le Daily Mirror, là aussi, on remercie les Three Lions pour leur parcours. “Chez nous, les pubs étaient pleins à craquer et quelque 23 millions de téléspectateurs (un tiers de la population) ont regardé le match dans ce qui serait la plus forte audience télévisée en deux ans. Les routes, les gares et les supermarchés étaient presque déserts. Plus de 14 millions de pintes de bière ont été servies dans les pubs hier. De nombreux pubs étaient complets et ont dû refuser des clients, et les grandes fanzones de Wembley, Newcastle, Birmingham et Manchester ont connu une atmosphère électrique rarement vue en Angleterre. Ce fut un si bon tournoi, avec une demi-finale contre l’Argentine, mais la fin aurait pu être meilleure.” écrit le Daily Express.

La suite après cette publicité

Messi VS Yamal, choc des générations

Messi - Lamine, "la meilleure finale" pour Mundo Deportivo. Messi et Lamine Yamal seront donc opposés à New York pour la première fois de leur carrière, quelques mois après un rendez-vous raté à cause des conflits politiques entre les États-Unis et l’Iran, notamment, qui ont touché le Moyen-Orient et ont fait annuler la Finalissima qui devait se jouer au Qatar. “Messi contre Lamine. Ce sera la plus grande publicité pour le football. Le duel le plus désiré. Deux joueurs qui ont fait les beaux jours et la gloire des blaugrana et qui s’affronteront avec leurs sélections dans une authentique finalissima en finale de Coupe du monde”, écrit le journal. Une affiche d’autant plus symbolique qu’en 2007, les deux se sont déjà croisés. Le Barça avait lancé un concours afin de lever des fonds pour l’Unicef, qui était partenaire du club. Les familles avaient donc la possibilité d’une séance photo pour l’un des joueurs de l’équipe. La famille du petit Lamine candidate, elle est choisie et les équipes du Barça choisissent de lui attribuer… Lionel Messi. Comme un signe du destin, 19 ans plus tard, les deux se retrouvent sur la plus grande scène mondiale alors que l’Espagnole marche sur les pas de Messi.

La suite après cette publicité

L’analyse d’un échec cuisant

Les Bleus sont encore sonnés après leur élimination contre l’Espagne et restent quasiment muets dans leur camp de base. Le groupe est anéanti, avec un Kylian Mbappé particulièrement touché par ce nouvel échec. Le staff parle d’un « non-match » et tente déjà de tourner les joueurs vers la petite finale contre l’Angleterre. Malgré la déception, Deschamps insiste sur l’importance de finir le tournoi avec une bonne note. Dans Le Parisien, Deschamps a perdu le contrôle, peut-on lire. Pour sa dernière danse, Didier Deschamps a paru impuissant et est resté prisonnier de son système face à l’Espagne. Le coach des Bleus n’a pas su s’adapter tactiquement et rien n’a été tenté, malgré les difficultés visibles et le non-match de ses cadres, Aurélien Tchouaméni en première ligne. Les changements ont surtout semblé subis, entre blessures et avertissements notamment… La France a été dépassée, techniquement et psychologiquement, et a été incapable de répondre à l’intensité espagnole. Pour son dernier match, Deschamps devrait effectuer un petit turnover dans son onze.