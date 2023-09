Serie A : Naples chute face à la Lazio, l’Atalanta déroule contre Monza

La troisième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir et le champion en titre napolitain défiait sur sa pelouse la Lazio de son ancien coach Maurizio Sarri. Ce dernier voulait jouer un mauvais tour aux Partenopei et cela partait bien avec l’ouverture du score de Luis Alberto (30e). Piotr Zielinski répondait immédiatement pour le Napoli (32e). Au retour des vestiaires, la Lazio prenait de nouveau l’avantage grâce à Daichi Kamada (52e). Si Mattia Zaccagni (67e) et Mattéo Guendouzi (71e) pensaient inscrire le troisième but des Biancocelesti, l’assistance vidéo revenait sur des positions de hors-jeu. Finalement, la Lazio s’impose 2-1 et lance enfin sa saison avec ses trois premiers points. Après deux victoires, Naples chute sur sa pelouse.

Avec une victoire et une défaite sur les deux premières journées, l’Atalanta et Monza croisaient le fer pour enfin lancer leur saison. La Dea a pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu grâce à Ederson (34e) avant que l’ancien joueur de West Ham, Gianluca Scamacca s’offre un doublé (42e et 62e). Avec cette victoire 2-1, l’Atalanta se replace et grimpe sur le podium de Serie A.

Les matches de la soirée

Naples 1-2 Lazio : Zielinski (32e) pour Naples; Alberto (30e) et Kamada (52e) pour la Lazio

Atalanta 3-0 Monza : Ederson (34e), Scamacca (42e et 62e) pour l’Atalanta