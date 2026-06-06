CdM : l’Equipe de France dévoile sa photo de groupe

Cette fois, Rayan Cherki ne va pas enflammer la toile pour sa pose bizarre. Comme avant chaque grand tournoi, les Bleus ont passé du temps ensemble à Clairefontaine avant leur grand départ pour le continent américain. En attendant, les Bleus ont réalisé leur traditionnelle photo de groupe.

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📸 La 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 des Bleus pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1iXN690Tjn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2026

Et alors que le groupe au complet est souriant, c’est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui se trouvent à côté de Didier Deschamps. Pour le reste, les joueurs présentent bien et Rayan Cherki est bien debout cette fois.