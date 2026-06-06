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CdM : l’Equipe de France dévoile sa photo de groupe
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@Maxppp
Cette fois, Rayan Cherki ne va pas enflammer la toile pour sa pose bizarre. Comme avant chaque grand tournoi, les Bleus ont passé du temps ensemble à Clairefontaine avant leur grand départ pour le continent américain. En attendant, les Bleus ont réalisé leur traditionnelle photo de groupe.
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📸 La 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 des Bleus pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1iXN690Tjn— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2026
Et alors que le groupe au complet est souriant, c’est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui se trouvent à côté de Didier Deschamps. Pour le reste, les joueurs présentent bien et Rayan Cherki est bien debout cette fois.
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