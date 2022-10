OL : Peter Bosz peut-il encore se sauver ?

La suite après cette publicité

Une fausse bonne idée. Voici comment certains supporters lyonnais et observateurs perçoivent le recrutement de Peter Bosz aujourd'hui. Sur le papier pourtant, il y avait tout pour coller. Après des saisons compliquées avec Rudi Garcia, qui n'a pas fait l'unanimité, l'Olympique Lyonnais est allé chercher un technicien réputé pour sa philosophie de jeu. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a largement insisté là-dessus au moment de se présenter à la presse à l'été 2021. *«Je suis fier d'être là, d'être l'entraîneur ici dans un grand club. J'ai plein d'ambition pour faire un jeu qui sera, j'espère pour les fans, très intéressant.»

Il avait ensuite détaillé ses idées. «J'aimerais un jeu très intense. J'ai demandé aux joueurs, pendant 1h30 ou quand on s'entraîne, d'être concentrés, focus. Chaque exercice, ça doit être très intense avec un très haut niveau. C'est pour cela qu'au début, on ne s'entraîne qu'une fois par jour. Et il y a beaucoup de course. On essaye d'installer une manière de jouer et il faut travailler. On veut un pressing haut, même si ce n'est pas toujours possible, et il faut rester compact. Quand on a le ballon, je veux qu'on joue, qu'on n'en ait pas peur. Et si on le perd, je veux le récupérer tout de suite en pressant. Peut-être qu'au début, ce sont les principes les plus importants mais pas si faciles.»

Des choix qui posent question

Un discours qui avait de quoi plaire. Enfin sur le papier. Mais finalement, l'OL version Peter Bosz n'a pas vraiment été très emballant dans le jeu. L'an dernier, les Gones ont terminé en huitième position en L1 et ne se sont pas qualifiés en coupe d'Europe. On imaginait mal Peter Bosz rester en place. Mais le Hollandais, qui a été très peu chahuté par les supporters, a été maintenu. « Normalement, j’aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e dans un club qui veut jouer pour la Ligue des champions », avait-il avoué, surpris. Pourtant, les dirigeants lyonnais, qui ont lancé leur nouveau projet basé sur l'ADN OL, ont estimé qu'il était l'homme qui pouvait coller parfaitement à cette nouvelle stratégie. Etonnant alors qu'il avait presque tout raté.

Mais Bosz, qui a indiqué qu'il serait plus à l'aise avec son groupe et avec la L1 après une première année d'apprentissage, a eu le droit à une deuxième chance. Un pari osé mais assumé par la direction rhodanienne. Celle-ci a d'ailleurs suivi le coach, qui ne souhaitait pas un défenseur central supplémentaire malgré le départ de Jason Denayer et qui voulait installer Thiago Mendes à ce poste. Une décision totalement incompréhensible et que Lyon paye maintenant. Le Brésilien a déjà réalisé 7 erreurs qui ont entraîné un but adverse depuis février 2022. On ne peut pas dire que Bosz ait eu l'idée du siècle. Mais ce n'est pas la seule.

Un coach bientôt lâché ?

Le coach s'est souvent entêté et a fini par se perdre. D'ailleurs ses méthodes et ses choix, notamment celui de se passer de jeunes alors que Lyon a mis en place le projet ADN OL, n'ont pas toujours été compris. Vendredi soir, Alexandre Lacazette a d'ailleurs reconnu publiquement qu'il était en désaccord avec son entraîneur. «Les changements de Bosz (sortie de Dembélé juste après l'égalisation du TFC, Ndlr) ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons, on est obligé entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer».

L'entraîneur a expliqué par la suite qu'il n'avait pas voulu prendre de risques avec Dembélé et Tolisso, qui revenaient de blessure. Mais avec un match à gagner absolument, il n'a peut-être pas pris la décision la plus judicieuse. Soutenu par Tetê ou Anthony Lopes, Bosz n'a pas reçu le même soutien de Lacazette. « Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matches.»

D'autres ont moins eu le droit à l'erreur

Mais avec Peter Bosz sur le banc, ce n'est plus le cas depuis 5 matches. Après un bon départ lors des 5 premières journées (4 victoires et 1 nul), Lyon ne gagne plus. Le club français reste sur une série de 4 défaites et 1 nul. Difficile de l'imaginer résister. En 2019-20, Sylvinho, qui avait été choisi par Juninho, avait été viré rapidement. Après deux victoires en début de saison, le Brésilien avait enchaîné avec une série de 4 nuls et 3 défaites. La dernière face à l'ASSE le 6 octobre 2019 avait été fatale. Peter Bosz pourrait subir le même sort, lui qui n'a pris qu'un point en 5 matches. Il s'agit d'ailleurs de la pire série de l'OL en L1 depuis décembre 2015. Hubert Fournier avait été remercié.

L'OL va donc devoir gérer ce dossier chaud. D'autant que comme nous vous l'avions expliqué sur notre site, Peter Bosz avait reçu un ultimatum de la part de sa direction le 22 septembre dernier. Il avait notamment 5 matches pour redresser la barre. Force est de constater qu'il n'y arrive pas pour le moment. Les cartes sont entre les mains des décideurs rhodaniens, qui vont devoir trancher. Maintenir Bosz paraît difficile, mais rien est impossible. Jean-Michel Aulas et ses équipes l'ont souvent défendus becs et ongles. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il reste 5 matches avant la trêve liée au Mondial et qu'il n'y a pas non plus une foule de coachs intéressants sur le marché. Laurent Blanc, que Lyon avait déjà approché par le passé et dont le nom circule toujours est libre. Rémi Garde aussi.

Le Néerlandais veut y croire

L'OL va devoir prendre rapidement des décisions pour sauver sa saison. De son côté, Peter Bosz, qui connaît parfaitement le groupe, n'a pas l'intention de lâcher le morceau. «Rester entraîneur de l'OL ? Je n'ai rien à vous dire. Je suis toujours en contact avec le président. La situation où on est, chaque match est un combat. C'était ce soir et on a pas réussi. Ce sera la même la semaine prochaine, et celle d'après», a-t-il expliqué à Prime Vidéo. En conférence de presse, il a précisé : «il n’y a pas de fracture entre mes joueurs et moi. Il y a des motifs d’espoir, si je n’y crois plus, c’est moi qui dirait au président que je pars. Cela fait plus d’un an que je travaille avec la plupart des joueurs et ils ont déjà montré qu’ils pouvaient mieux faire. L’espoir est toujours là.» La balle est dans le camp de l'OL.