Équipe de France : les premiers mots de Maxence Lacroix

Lors de cette trêve internationale de mars, l’Équipe de France va jouer deux matchs à la sauce sud-américaine contre le Brésil (jeudi) et la Colombie (dimanche). Deux rencontres amicales pour se préparer au mieux avant la Coupe du Monde dans trois mois et qui se joueront sans William Saliba. Forfait, le défenseur d’Arsenal a été remplacé par Maxence Lacroix. Le défenseur de Crystal Palace honore donc sa première convocation avec les Bleus et est déjà arrivé à Clairefontaine. Interrogé par les médias de la sélection, le joueur de 25 ans a fait part de sa fierté d’être appelé pour la première fois avec les A.

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« Le voyage s’est bien passé. J’ai appris ma sélection avec ma femme au restaurant. J’ai reçu l’appel qui m’a fait plaisir et je suis ici. La fierté, j’étais très heureux. Ma femme était contente pour nous. C’est que du plaisir. Je connais Clairefontaine. J’étais venu quand j’étais plus jeune, mais en A, ça a un goût différent. Je suis très heureux de voir les gars. De jouer sur les terrains qui nous ont fait rêver, de porter le maillot des Bleus. Il y a de bons matches qui arrivent. Il y a une Coupe du monde qui est importante, donc on va faire le principal pour se préparer. Je veux profiter de chaque instant et de pouvoir montrer mes qualités », a indiqué le roc des Eagles.