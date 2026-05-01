Jorge Mendes s’active pour faire partir Gonçalo Ramos du PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais eu la vie simple dans la capitale. Recruté en même temps que Randal Kolo Muani, alors que Kylian Mbappé était encore parisien, le Portugais n’a jamais pu s’imposer comme l’attaquant titulaire des Rouge-et-Bleu face à un tel embouteillage au poste d’avant-centre. Même quand RKM et « Kyky de Bondy » sont partis, Luis Enrique a préféré installer de faux numéros 9 (Dembélé, Lee, Doué, Mayulu) à sa place. Une situation qui a logiquement accouché d’un constat peu reluisant en termes de temps de jeu.

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Cantonné à un rôle de supersub, l’international lusitanien n’a jamais été titularisé en Ligue des Champions cette saison et n’a été aligné d’entrée de jeu qu’à 12 reprises en 30 apparitions en Ligue 1. Pour un joueur qui a coûté une soixantaine de millions d’euros, le bilan est maigre, même s’il parvient toujours à être appelé en sélection nationale par Roberto Martinez. Auteur de 12 buts en 41 matches cette saison, Ramos reste toutefois un élément qui se distingue par son comportement altruiste. Souvent interrogé sur son statut compliqué au PSG, l’ancien pensionnaire de Benfica ne s’est jamais plaint.

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Bientôt un départ de Ramos ?

«Personne ne commence à jouer au football en se disant « je vais jouer avec Ronaldo et Mbappé ». (…) Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m’énerver pour ça, car ce sont des décisions qu’il faut respecter. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m’affecter, car cela ne ferait que me nuire», déclarait-il par exemple le 10 avril dernier dans les médias portugais. Mais en coulisses, ce n’est pas la même histoire. À l’heure où un intérêt de la Juventus a été confirmé en Italie, le célèbre journaliste transalpin Gianluca Di Marzio affirme que l’agent du buteur parisien s’active en coulisses pour lui trouver un nouveau club.

«Je vois un Gonzalo Ramos au PSG qui n’est même pas entré en jeu l’autre soir (face au Bayern Munich, ndlr) et qui n’a pas grand-chose à voir avec la philosophie et la tactique de Luis Enrique. C’est vrai que lorsque Gonçalo Ramos entre en jeu lors de certains matchs, il a été décisif pour remporter, par exemple, la Supercoupe d’Europe, mais Gonçalo Ramos pourrait être sur le départ. Son agent, Jorge Mendes, s’active pour trouver d’autres solutions où son client pourrait peut-être être titulaire la saison prochaine et il en discute avec des clubs italiens et d’ailleurs», a-t-il confié dans un podcast sur TMW. Pour rappel, Gonçalo Ramos est lié au PSG jusqu’en 2028 et s’il ne prolonge pas, il va bientôt se trouver dans une situation contractuelle qui obligera toutes les parties à prendre la meilleure décision pour leurs intérêts.