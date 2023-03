Thierry Henry sait ce qu’il faut changer au PSG

La suite après cette publicité

La nouvelle élimination prématurée du PSG en 1/8 de finale de Ligue des Champions, face au Bayern Munich (2-0, 3-0 score cumulé) ce mercredi, traduit le projet illisible porté par le club de la capitale selon Thierry Henry. Présent sur le plateau de l’émission CB Sports Golazo, l’ancien international français a invité le club à tout reconstruire. Pour lui, le public doit être en mesure de s’identifier à ses joueurs, et recruter des jeunes talents français pourrait y contribuer.

«Quel est le plan? Quelle est l’identité? J’ai dit très souvent qu’il y a une fracture entre le club et de nombreux supporters de l’ancien PSG. Ils préféraient presque l’ancien Paris Saint-Germain (…) C’est un club attractif. Si vous allez chercher Randal Kolo Muani, Marcus Thuram ou des joueurs comme cela qui aimeront jouer pour le Paris Saint-Germain, cela ajoute… C’est comme Jude Bellingham qui veut jouer pour Liverpool. (…) Il faut pouvoir s’identifier à l’équipe et parfois il faut aller attraper cette communauté de supporters et de gens qui aiment le club. Pour moi, il faut faire revenir les meilleurs jeunes joueurs français. Parce que la plupart d’entre eux sont supporters du Paris Saint-Germain. Ils ont l’argent pour les faire revenir donc pourquoi ne pas le faire?» Il n’est pas certain que les dirigeants parisiens écoutent ses conseils.

