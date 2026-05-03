Real Madrid : le doublé fabuleux de Vinicius Junior

Sans Kylian Mbappé, toujours blessé, c’est Vinicius Junior qui a pris les clés du camion ce soir. Longtemps sans idées, le Real Madrid a finalement trouvé la solution grâce à son Brésilien, auteur de deux chefs d’oeuvres. Il crochetait deux défenseurs dans la surface sur son premier but, après un superbe relais avec Gonzalo Garcia (55e, 0-1).

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La configuration était quasiment la même sur le deuxième, sauf que Bellingham endossait le rôle de Gonzalo Garcia. Trouvé par Vinicius, l’Anglais lui reglissait astucieusement le ballon d’une talonnade dans la course. Il terminait le travail d’une demi-volée splendide. Le sacre du Barça ne devrait pas avoir lieu ce soir.