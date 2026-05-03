Liga
Real Madrid : le doublé fabuleux de Vinicius Junior
1 min.
@Maxppp
Sans Kylian Mbappé, toujours blessé, c’est Vinicius Junior qui a pris les clés du camion ce soir. Longtemps sans idées, le Real Madrid a finalement trouvé la solution grâce à son Brésilien, auteur de deux chefs d’oeuvres. Il crochetait deux défenseurs dans la surface sur son premier but, après un superbe relais avec Gonzalo Garcia (55e, 0-1).
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beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:18
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💫 Une-deux et crochet dévastateur ➡️ Vinicius ouvre le score pour le Real Madrid avec un but des très très grande classe !!!!
👉 Le titre du FC Barcelone retardé ?
💫 Une-deux et crochet dévastateur ➡️ Vinicius ouvre le score pour le Real Madrid avec un but des très très grande classe !!!!
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La configuration était quasiment la même sur le deuxième, sauf que Bellingham endossait le rôle de Gonzalo Garcia. Trouvé par Vinicius, l’Anglais lui reglissait astucieusement le ballon d’une talonnade dans la course. Il terminait le travail d’une demi-volée splendide. Le sacre du Barça ne devrait pas avoir lieu ce soir.
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Liga : porté par un doublé de Vinicius, le Real Madrid s’offre l’Espanyol et retarde le sacre du Barça
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