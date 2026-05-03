Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Real Madrid : le doublé fabuleux de Vinicius Junior

Par Jordan Pardon
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Espanyol 0-2 Real Madrid

Sans Kylian Mbappé, toujours blessé, c’est Vinicius Junior qui a pris les clés du camion ce soir. Longtemps sans idées, le Real Madrid a finalement trouvé la solution grâce à son Brésilien, auteur de deux chefs d’oeuvres. Il crochetait deux défenseurs dans la surface sur son premier but, après un superbe relais avec Gonzalo Garcia (55e, 0-1).

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga
💫 Une-deux et crochet dévastateur ➡️ Vinicius ouvre le score pour le Real Madrid avec un but des très très grande classe !!!!

👉 Le titre du FC Barcelone retardé ?
Voir sur X

La configuration était quasiment la même sur le deuxième, sauf que Bellingham endossait le rôle de Gonzalo Garcia. Trouvé par Vinicius, l’Anglais lui reglissait astucieusement le ballon d’une talonnade dans la course. Il terminait le travail d’une demi-volée splendide. Le sacre du Barça ne devrait pas avoir lieu ce soir.

beIN SPORTS
[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga
🔥🔥🔥 GOLAZZZOOO !!! BOMBAZOOOO !!!
🤩 Vinicius double le score pour le Real Madrid d'un véritable chef-d'œuvre !!!
Voir sur X
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier