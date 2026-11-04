PSG : le Titi parisien David Boly a épaté tout le monde

La soirée du Paris Saint-Germain a été parfaite ce mardi contre Villarreal. Très vite, Joao Neves a débloqué la situation (9e) avant que Désiré Doué (11e) et Senny Mayulu (13e) n’enfoncent le clou. Fabian Ruiz a ensuite alourdi la marque d’un doublé (17e et 50e) avant que David Boly (79e) ne termine le travail lors d’une belle victoire 6-0. Ce résultat permet aux Franciliens de prendre seuls la tête de la Ligue des Champions en attendant Liverpool et le Real Madrid qui jouent contre Fenerbahçe et l’AEK Athènes à 18h45.

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En attendant ces rencontres, la soirée est à la fête pour le club francilien, d’autant qu’un jeune titi a encore crevé l’écran. Alors que Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sont des joueurs importants de l’équipe et que Quentin Ndjantou est entré dans la rotation, David Boly pointe à son tour le bout de son nez. Natif de Colombes passé par Asnières, puis au Racing Club de France et donc le Paris Saint-Germain depuis 2022, le Franco-Ivoirien de 17 ans entend apporter une alternative au poste de latéral droit. Derrière l’intouchable Achraf Hakimi, les solutions sont Warren Zaïre-Emery et Ilya Zabarnyi mais il n’y a pas d’autre habitué du poste.

Quel rôle pour David Boly au PSG ? Apporter une concurrence à Hakimi Entrer dans la rotation Rentrer lors des matches sans enjeu Jouer avec les jeunes Partage ta réponse Génération de l'image en cours

David Boly a marqué son premier but

Dans l’effectif de Youth League l’an passé et déjà vu en Coupe de France contre Fontenay (4-0), David Boly a eu l’occasion d’entrer en jeu vendredi lors de la victoire 5-1 contre Le Havre. De nouveau utilisé ce soir contre Villarreal, il est entré à la 77e minute à la place d’Achraf Hakimi et a marqué au bout de quatre minutes de jeu suite à une belle offrande de Joao Neves. Son tout premier but en professionnel qui arrive donc en Ligue des Champions. Une belle récompense pour lui qui peut s’attendre à grappiller encore quelques minutes au cours de cette saison.

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En tout cas, il a su montrer à son coach Luis Enrique qu’il faudra composer avec lui pour les prochaines rencontres. Au micro de Canal+, le technicien espagnol n’a pas écarté le fait de l’utiliser davantage lors des échéances à venir : «c’est clairement une possibilité, il est très jeune. L’année dernière, il avait déjà joué des minutes avec nous. Il est en train de s’améliorer. Nous sommes contents, toute l’équipe, de le voir évoluer à ce niveau.» Une soirée rêvée pour le PSG et son titi David Boly.