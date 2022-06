Crampons : pourquoi choisir une paire de futsal ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les semelles IC, dont la surface est idéale pour le futsal et la pratique indoor.

Pour terminer notre guide complet et détaillé des crampons, place aux semelles IC, parfaites pour la pratique du foot indoor, en intérieur, et plus particulièrement le futsal. L'un des avantage de cette paire est qu'elle peut également être chaussée pour une foot de rue, sur bitume. Sans oublier que les freestyleurs en raffolent aussi.

La texture qui compose la IC est en caoutchouc de gomme et assure une adhérence multidirectionnelle sur ces différentes surfaces, offrant ainsi un maximum de contrôle à son utilisateur. Car on ne retrouve pas vraiment de crampons à proprement parlé sur les paires indoor, la surface étant plate sur le dessous.

Une paire 2 en 1

Ce qui plaît aussi généralement chez cette paire, c'est qu'elle offre la possibilité d'être portée dans la vie de tous les jours, dans la rue. Chez les jeunes, elle fait souvent des ravages, d'autant plus que cela évite d'avoir à changer de chaussures pour jouer sur du bitume.

Les semelles IC sont aussi très répandues en Espagne, où se trouve le championnat le plus réputé au monde, comptant un certain Falcao dans ses rangs. À noter que Joma et Nike dominent ce marché, et que adidas et PUMA sont encore en retard et ont beaucoup de travail à faire pour combler le gap entre les deux concurrents.