L’Europe sous le charme de Désiré Doué, un Clásico sous le signe du Ballon d’Or

Désiré Doué change de dimension en Europe

À seulement 21 ans, Doué n’est plus considéré comme un jeune talent qui doit encore gagner sa place : il est désormais l’un des joueurs dont Luis Enrique peut difficilement se passer. Avec déjà quatre buts et quatre passes décisives depuis le début de saison, son influence ne cesse de grandir. Ce changement de statut dépasse largement les frontières françaises. Plusieurs grandes personnalités du football européen commencent à s’enflammer pour lui. Lothar Matthäus rappelle notamment que le Bayern suivait déjà son évolution et souligne à quel point ses dribbles et ses changements de direction le rendent difficile à défendre. Hansi Flick loue également son imprévisibilité, tandis qu’en Angleterre, ses dernières prestations européennes sont déjà présentées comme celles d’une potentielle future superstar.

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Yamal-Mbappé : le Clásico avant le Ballon d’Or

Le Clásico de dimanche sera particulièrement important pour Lamine Yamal. Sport présente la rencontre comme son match. À 19 ans, l’Espagnol ne cache pas que rien ne le motive davantage qu’un duel contre le Real Madrid. Et à seulement vingt-quatre heures du Ballon d’Or, il sait forcément qu’une grosse prestation aurait une portée particulière. Face à lui, Kylian Mbappé représentera l’autre immense attraction de cette rencontre. Une rivalité Barça-Real, Espagne-France et désormais une bataille individuelle pour la plus grande des récompenses.

Liverpool découvre le vrai Bradley Barcola

« Barcola ne courra jamais seul », titre L’Équipe ce matin. Après un premier mois discret et quelques interrogations autour de son transfert à 145 millions d’euros, l’ancien Parisien a changé la donne. Un triplé contre le LASK en Ligue des champions, puis une passe décisive face à Brentford : le Français devient de plus en plus important dans l’attaque des Reds. Mais à Liverpool, les statistiques ne font pas tout. Le week-end dernier contre Manchester City, Barcola a aussi marqué les esprits en multipliant les efforts défensifs pour aider son latéral. Une générosité qui plaît particulièrement à Anfield. Même lorsque ses dribbles ne passent pas, le public apprécie de le voir se battre sur chaque ballon. Pour les anciens du club interrogés par L’Équipe, c’est précisément comme ça qu’il gagnera le cœur des supporters. Barcola doit encore progresser dans la finition, mais son adaptation semble désormais bien lancée.