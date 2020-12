Le président de la DNCG tire la sonnette d'alarme

Les présidents des clubs français le proclament à chaque sortie médiatique : c'est leur survie qui est en jeu en ces temps troublés. A l'épidémie liée au coronavirus s'est superposée le défaut de paiement de Mediapro, ce qui place l'ensemble des clubs dans une situation financière au mieux délicate, au pire dramatique. Jean-Marc Mickeler, le patron de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français, ne dit pas autre chose dans une interview accordée à L'Equipe.

Mickeler tire la sonnette d'alarme et annonce clairement la mesure qui doit être envisagée pour sauver les clubs. « Sans réduction drastique de la masse salariale, il n'y a pas de pérennité du modèle. On rentrera, la saison prochaine, dans une situation où les clubs français auront consommé la totalité de leurs fonds propres. Il n'y aura plus de capacité à affronter le moindre aléa. La masse salariale représentera à elle seule près de 90 % des revenus estimés hors transferts. C'est considérable. Une réduction de la masse salariale de 30 % permettrait de revenir à une forme d'équilibre économique, en prenant pour hypothèse un montant des droits télé équivalent à celui qui existait avant Mediapro et en s'appuyant sur des ventes raisonnables de joueurs », a-t-il déclaré.