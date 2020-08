Didier Drogba candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football

En juillet dernier, l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) avait refusé de parrainer Didier Drogba lors de sa candidature pour l'élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Aujourd'hui, il en est tout autre. En effet, sur le site de la Fédération nationale , la FIF a acté la candidature de l'ancien attaquant de Chelsea. Très heureux à la suite de cette nouvelle, ce dernier a tenu à expliquer sa présence.

« Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien ». Avec pas moins de huit parrainages obtenus et le soutien d'un des cinq groupements d'intérêts nécessaires pour son engagement, l'Ivoirien est désormais candidat aux côtés de Koffi Kouakou Paul, Sory Diabaté, et Idriss Diallo. Pour rappel, le droit de dépôt des candidatures a pris fin à 17h. L’élection du président de la FIF aura lieu le samedi 5 septembre et pourrait donc voir l’ancien joueur de Chelsea succéder à Sidy Diallo.