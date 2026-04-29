De flop à l’OM à demi-finaliste européen, le formidable rebond de Luiz Felipe

Comment peut-on passer d’un échec sur toute la ligne à l’OM à une demi-finale de coupe d’Europe en seulement 9 mois ? Luiz Felipe a la réponse à cette question. Le défenseur central du Rayo Vallecano est parvenu à ce petit exploit tout de même puisqu’il s’est hissé dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence en venant à bout de l’AEK Athènes au terme d’une double confrontation suffocante (3-0, 1-3). Il s’est d’ailleurs blessé au match retour en Grèce, alors qu’il pensait justement avoir mis fin à tous ses pépins physiques qui l’empêchent d’avoir de la continuité depuis près de deux ans.

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À son arrivée à Al-Ittihad il y a trois ans, deux déchirures musculaires l’avaient déjà contraint à l’éloigner des terrains avant que d’autres soucis ne viennent mettre fin à son aventure saoudienne. Le mercato d’été 2024 l’a placardisé en raison du nombre de recrues étrangères au club. Non qualifié, le natif de Colina au Brésil n’avait plus qu’à se trouver un nouveau point de chute. Il a mis 5 mois à s’en aller pour rebondir du côté de Marseille où ses blessures passées et son manque de rythme lui ont immédiatement fait défaut. Luiz Felipe était espéré comme un pilier de la défense, il aura finalement été un boulet.

Des problèmes physiques toujours présents

Arrivé en janvier 2025, l’international italien (1 sélection) près de deux mois à disputer ses premières minutes. Une titularisation contre le PSG plus tard durant laquelle il a affiché ses limites, le joueur s’est remis hors du groupe. Il manquait de rythme et n’a presque plus été aperçu de la saison avant, cerise sur le gâteau, un dernier pépin en avril. «Luiz Felipe, ça fait deux semaines qu’il est revenu. Il a eu un problème à l’œil cette semaine, donc je ne sais pas s’il sera là demain. Il est malchanceux cette année», déplorait Roberto De Zerbi. Après 4 apparitions en Ligue 1 (2 titularisations), il était temps de dire stop.

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Direction le Rayo Vallecano donc, pour un an, à 29 ans, après une saison quasi blanche et des soucis physiques. Le pari est risqué, surtout pour l’écurie madrilène, pas vraiment réputée pour lâcher des salaires dispendieux. L’ancien du Betis devient pourtant le joueur le mieux rémunéré d’un effectif où il disparaît complètement entre septembre et décembre, après avoir démarré comme titulaire. «Lorsque Luiz Felipe s’est blessé, nous savions que ce serait complexe, assurait en octobre Iñigo Perez, son entraîneur. Il y a certaines particularités médicales à prendre en compte, notamment compte tenu de ses antécédents.»

La Ligue Europa Conférence comme terrain d’expression

Difficile d’enchaîner dans ces conditions et d’offrir des garanties (17 matchs joués toutes compétitions confondues). Le droitier d’1m87 joue peu en Liga, alors qu’il évacue sa frustration en Ligue Europa Conférence, quand il est apte (titulaire lors des 6 derniers matchs). Et ça porte ses fruits puisque le club au célèbre éclair rouge sur le maillot se qualifie pour les premières demi-finales continentales de son histoire où il retrouvera Strasbourg ce jeudi, lui aussi auteur d’une épopée inédite. L’expérience de Luiz Felipe ne sera pas de trop pour affronter ce genre d’événement, à la condition qu’il soit disponible bien sûr.