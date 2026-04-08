Liverpool : la réaction à chaud de Virgil van Dijk

Ce soir, Liverpool en a déçu plus d’un lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Venus à Paris avec une tactique très défensive, les Reds ont perdu 2-0, mais l’addition aurait pu être plus salée. Interrogé à l’issue du match, Virgil van Dijk ne cachait pas sa déception.

La suite après cette publicité

« Évidemment, je ne suis pas content d’avoir perdu ce match. Le seul point positif, c’est qu’on a un autre match à disputer la semaine prochaine. Ça a été difficile. On a eu quelques occasions en contre où on aurait pu mieux faire. Ils (les Parisiens, ndlr) se déplacent partout. Il faut bien communiquer et suivre son adversaire. On a eu quelques occasions en contre. On peut mieux gérer notre possession à Anfield », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.