Malgré la situation délicate du SCO d’Angers en Ligue 1, Saïd Chabane n’entend pas se séparer de Stéphane Gilli. Interrogé au micro de Ligue 1+ avant la rencontre face au RC Lens, le président angevin a rapidement écarté l’hypothèse d’un changement d’entraîneur. Dix-septième du championnat avec seulement huit points, le club reste pourtant sur six rencontres sans victoire, son dernier succès remontant au 19 septembre face à Troyes. « Des tempêtes comme ça, on en a vécu quelques-unes. Des fois, deux, trois fois dans la saison. Il ne faut pas perdre pied, il ne faut pas paniquer », a déclaré le dirigeant, avant d’appeler les supporters et les partenaires du SCO à maintenir leur confiance.

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Si la question de l’entraîneur ne semble donc pas se poser, celle du recrutement pourrait en revanche animer les prochaines semaines. Saïd Chabane a laissé la porte ouverte à d’éventuels ajustements lors du mercato hivernal, laissant à sa direction sportive le soin d’évaluer les besoins de l’effectif. Le président angevin a également rappelé que le SCO disposait du plus petit budget de Ligue 1, sans pour autant vouloir en faire une excuse aux difficultés rencontrées cette saison. Malgré des ambitions européennes qu’il aimerait un jour concrétiser pour récompenser la fidélité des supporters, le dirigeant entend avant tout rester concentré sur l’objectif fixé en début d’exercice : le maintien dans l’élite.