Atalanta - PSG : Keylor Navas blessé et remplacé !

Ce quart de finale de Ligue des Champions tourne mal pour le Paris Saint-Germain. Menés 1-0 à l'Estádio da Luz, les Parisiens n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets alors que le chrono défile de plus en plus. Et malheureusement, le club de la capitale vient de perdre Keylor Navas sur blessure.

Touché à la cuisse droite, l'ancien gardien du Real Madrid n'a pas pu continuer la rencontre et a donc dû laisser sa place à Sergio Rico (79e). Un coup dur pour les champions de France, le Costaricien ayant plusieurs fois sauvé son équipe en première période, même s'il a encaissé le but de Mario Pašalić.