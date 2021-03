PSG : Abdou Diallo ne veut pas entendre parler de remontada

Le PSG a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale en s'imposant 4-1 sur la pelouse du Camp Nou. De quoi, a priori, écarter toute possibilité de retour gagnant du FC Barcelone. Pour Abdou Diallo, c'est plutôt clair, le vestiaire parisien ne veut pas entendre parler de remontada.

« Rhoo… Vous nous saoulez avec la remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes et puis on va faire le maximum », a lancé le défenseur au Parisien après le match face à Brest. C'est plutôt clair.