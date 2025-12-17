CdF : beIN Sports tout proche de prolonger la diffusion

La chaîne beIN Sports est en passe de prolonger son engagement avec la Fédération française de football pour la diffusion de la Coupe de France selon L’Équipe. La chaîne qatarie aurait répondu favorablement à l’appel d’offres concernant le lot B, qui comprend l’intégralité des rencontres à partir des 32es de finale, avec la co-diffusion d’une affiche par tour sur une autre antenne, jusqu’ici France Télévisions. Le périmètre de diffusion resterait donc identique à celui du contrat actuellement en vigueur.

En effet, ce nouveau contrat porterait sur une durée de quatre ou cinq saisons et devrait être officialisé dans les prochaines semaines. Diffusée jusqu’à présent pour un montant estimé à 4 millions d’euros par an, la mythique Coupe de France bénéficierait cette fois d’un effort financier conséquent de la part de beIN Sports, dont la contribution serait presque doublée. Un signal fort confirmant l’intérêt durable de la chaîne pour la compétition phare du football français.