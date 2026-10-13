Le Real Madrid et le FC Barcelone font face à un deuxième cas Rodri !

L’été fut très animé, que ce soit à Barcelone ou à Madrid. Les deux clubs ennemis n’ont pas hésité à investir pour renforcer leur effectif, et ils ont parfois été intéressés par les mêmes joueurs. On sait par exemple que le Barça s’est intéressé à Bernardo Silva et à Marc Cucurella, qui ont finalement rejoint l’ennemi juré des Blaugranas. Mais pour Rodri en revanche, c’est l’équipe d’Hansi Flick qui a été gagnante et qui a pu accueillir le Ballon d’Or 2024, qui s’est déjà imposé comme un patron dans l’entre-jeu.

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Un joli coup sportif pour le FC Barcelone donc, qui s’est offert le maître à jouer de l’équipe championne d’Europe et du Monde, et un coup dur infligé à son rival, qui aurait bien eu besoin d’un tel renfort pour son milieu. Surtout quand on voit les lacunes à ce poste sur ce début de saison côté merengue. Et voilà que selon les médias espagnols, il pourrait y avoir un deuxième cas Rodri prochainement.

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La vengeance madrilène ?

Effectivement, le FC Barcelone souhaite enrôler Pedro Porro (27 ans), alors que le champion du monde 2026 veut quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2031, le latéral droit espagnol envisagerait de quitter l’Angleterre pour retrouver le championnat espagnol. Le FC Barcelone suit attentivement sa situation et voit en lui un profil intéressant pour renforcer le couloir droit, grâce à ses qualités offensives, sa vitesse et son expérience internationale, comme le rapporte le journal Sport. Surtout que l’avenir de Jules Koundé, devenu remplaçant, reste très flou.

De son côté, la Cadena SER rajoute que le Real Madrid veut aussi s’offrir le latéral droit de la Roja. La radio, qui indique que le Barça a été impressionné par son entente avec Lamine Yamal, explique que les Merengues veulent se renforcer avec Porro et au passage se venger un peu de l’affaire Rodri. Pour l’instant, le choix du joueur semble surtout se porter sur le club catalan, mais la situation pourrait changer…