Arsenal : un fan supplie Pep Guardiola de laisser le titre à Mikel Arteta

La course au titre en Premier League est en train de rendre fou les supporters. Alors qu’Arsenal et Manchester City sont maintenant à égalité après la victoire des Cityzens contre les Gunners la semaine dernière, tout va se jouer dans les cinq dernières journées. Dans une vidéo virale, un supporter d’Arsenal interpelle directement Pep Guardiola de manière désespérée : « Pep, laisse Arteta gagner le titre ! Tu en as gagné assez ! », a-t-il lâché devant le bus de Manchester City.

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Le fan du club londonien, visiblement à bout de nerfs, enchaîne ensuite avec un cri du cœur rageur : «va te faire foutre ! Tu me ruines la vie !», sans que le technicien espagnol ne fasse un signe, aux abords de Wembley. Les supporters des Gunners s’en remettent désormais à tout pour espérer enfin lever le trophée pour la première fois depuis 2004…