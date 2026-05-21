Nice : Claude Puel écarte deux joueurs pour la finale de Coupe de France

Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus du côté de l’OGC Nice. Le club est plongé dans une importante crise sportive et va devoir disputer les barrages de Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne dans une semaine pour espérer rester dans l’élite du football français. Avant ça, ironie du sort, les Niçois vont jouer une finale de Coupe de France pour sauver une saison assez spéciale.

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Ce jeudi, le club a dévoilé son groupe pour la finale. Et on retrouve deux absences, celle de Salis Abdul Samed et de Tanguy Ndombélé. Selon les informations de RMC Sport, le week-end dernier, Claude Puel a eu un accrochage avec Salis Abdul Samed. Le ton était monté entre les deux hommes et le technicien français, mécontent, a donc décidé de sanctionner son joueur. Pour Ndombélé, RMC explique que le choix de l’écarter du groupe est purement sportif.