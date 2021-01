La déroute du Bayern Munich enflamme l'Allemagne, le cas Kylian Mbappé interroge au PSG

La suite après cette publicité

«Le Bayern dérape à Gladbach»

On jouait en Allemagne hier avec la 15e journée de Bundesliga. Et la grosse surprise c'est la défaite du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach (3-2). Les Munichois menaient 2-0 en première mi-temps mais se sont fait reprendre par une surprenante équipe de Gladbach qui n'a rien lâché. Cela fait la Une de Bild qui estime que «le Bayern a dérapé à Gladbach» ! Les Bavarois restent en tête du championnat mais à seulement 1 point du dauphin Leipzig qui joue cette après-midi contre le Borussia Dortmund. De son côté Kicker, met en avant «la belle performance de Jonas Hofmann», le milieu de terrain de Gladbach qui a sonné la révolte et a mené son équipe vers la victoire face à «un Bayern erratique» !

Mbappé inquiète au PSG

En France, la 19e journée de Ligue 1 aura lieu ce soir. Après sa belle victoire contre Montpellier cette semaine, l'OM se déplace cette fois à Dijon ! Et pour La Provence, c'est : «dans le froid et avec la peur du Covid» que l'effectif olympien voudra aller de l'avant. Pour Le Bien Public, le DFCO, mal classé avec une place de barragiste, «devra se sublimer» ! Dans le même temps, le leader lyonnais cherchera «à garder ses distances» avec ses poursuivants face à Rennes comme l'indique Le Progrès dans ses pages intérieures. De son côté, le PSG reçoit Brest pour le grand retour de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. Mais ce qui inquiète Le Parisien dans ses pages intérieures, c'est la forme de Kylian Mbappé. «Mbappé a-t-il sa place sur le terrain ?», s'interroge carrément le journal francilien. «Alors que Kylian Mbappé enchaîne les prestations insipides et les pépins physiques depuis plusieurs mois, la question de sa titularisation à Brest ce soir fait débat. Il faut le reposer, mais Pochettino peut-il s'en passer ?»

L'Inter et la Juve affolent le mercato en Italie

En Italie, c'est le mercato qui fait les gros titres des journaux du pays ce matin. Le Corriere dello Sport affiche en Une le litige qui oppose Cristian Eriksen à l'Inter. Alors que le joueur a plusieurs fois fait part de ses états d'âme concernant son temps de jeu, voilà que son agent va attaquer le club lombard devant la commission du Comité olympique italien pour une commission qui ne lui a toujours pas été versée après le transfert en janvier 2020. Décidément, les relations entre le Danois et les Nerrazzurri sont très compliquées. De son côté, Tuttosport annonce que «la Juventus touche au but pour Bryan Reynolds» ! «L'offre de 7,5 M€ est présentée : le Texan est à deux pas des Bianconeri qui l'enverront à Benevento 6 mois», car le club piémontais a trop de places extracommunautaires pour le moment au sein de son effectif. Le jeune latéral aura le temps de s'adapter à son nouveau championnat.