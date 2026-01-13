PSG : Fabian Ruiz va prolonger !

Fabian Ruiz est sur le point de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Un temps sollicité par des clubs de Turquie, le milieu de terrain espagnol va signer un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029, d’après Matteo Moretto.

Il reste encore quelques derniers détails administratifs à régler avant l’officialisation de ce nouveau contrat. Une prolongation supplémentaire pour un cadre du Paris Saint-Germain, en attendant de régler le dossier Ousmane Dembélé. Faut-il s’inquiéter pour le Paris Saint-Germain ? Comme révélé en exclusivité par nos soins plus tôt cette semaine, le Ballon d’Or 2025 a dit non à une première offre de prolongation de contrat.