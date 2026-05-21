Real Madrid : Vinicius Jr va manquer le dernier match

Samedi, le Real Madrid va terminer sa saison par la réception de l’Athletic Bilbao. Il s’agira du dernier match de Dani Carvajal, qui va recevoir un hommage du stade Santiago-Bernabéu puisqu’il va quitter le club. Certains de ses coéquipiers pourraient ne pas être présents sur la pelouse.

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Marca cite le nom de Vinicius Jr. Le Brésilien était absent de l’entraînement. Il a reçu l’autorisation du club, lui qui pourrait manquer le match de samedi. OK Diario a même ajouté que le joueur a demandé quelques jours de repos au club avant d’enchaîner avec la Coupe du Monde. Trent Alexander-Arnold, qui souffre d’une infection virale, et Aurélien Tchouameni, qui souffre toujours de douleurs musculaires, pourraient aussi être absents pour cette dernière. En revanche, Fede Valverde devrait être de la partie.