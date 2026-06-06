CdM 2026 : le maire de New York voit une finale France-Maroc

La Coupe du Monde 2026 débute prochainement et tout le monde s’amuse pour donner son pronostic de cette compétition continentale. Le maire de New York Zohran Mamdani, fan assumé d’Arsenal, se prête souvent au jeu et aime évoquer le ballon rond publiquement. Pour The Guardian, il s’est amusé à prédire le tableau final de la compétition.

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L’homme politique de 35 ans voit ainsi l’équipe de France disputer une troisième finale consécutive. Et les Bleus seront, selon lui, opposés au Maroc. Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique en 2022, iront selon lui jusqu’au bout cette fois puisqu’il estime que le Maroc dominera la France en finale. «On va choisir avec le coeur donc je dirai le Maroc pour cette belle finale», a-t-il ainsi lancé. Reste à savoir s’il a vu juste. Réponse le 19 juillet prochain.