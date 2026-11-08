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Ligue 1

PSG, Lucas Beraldo : « Senny Mayulu ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde »

Par Josué Cassé
1 min.
Senny Mayulu avec le PSG. @Maxppp
PSG 1-0 Troyes
winamax
1 1.08 N 9.00 2 14.0 1er pari remboursé

Senny Mayulu a visiblement séduit bien au-delà des supporters parisiens. Auteur d’une nouvelle prestation convaincante face à Troyes (1-0), samedi soir, le jeune Titi a notamment délivré une passe décisive sur l’unique but de la rencontre, inscrit de la tête par Illia Zabarnyi. Omniprésent dans le jeu, précieux dans le pressing et capable d’évoluer à plusieurs postes, le milieu offensif de 20 ans continue de marquer des points auprès de Luis Enrique. Une montée en puissance qui n’a pas échappé à Lucas Beraldo, interrogé en zone mixte après son 100e match sous les couleurs parisiennes.

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Senny Mayulu mérite-t-il désormais une place de titulaire au PSG ?
- Fin dans 21h
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Le défenseur brésilien n’a d’ailleurs pas tari d’éloges au sujet de son coéquipier, avec une déclaration particulièrement flatteuse : «il est incroyable, il peut jouer partout, il fait tout très bien à tous les postes et c’est pour cela qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde». Une véritable déclaration d’amour qui témoigne de l’admiration de Beraldo pour le jeune Parisien. De retour après une blessure, Mayulu semble avoir retrouvé toute sa confiance et confirme, match après match, qu’il pourrait bien devenir un élément important de la rotation parisienne.

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