Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Duje Caleta-Car est de retour à l’OL

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Duje Caleta-Car @Maxppp

Saison pleine pour Duje Caleta-Car en Espagne. Prêté par l’Olympique Lyonnais, le Croate de 29 ans s’est imposé dans l’axe de la défense de la Real Sociedad, avec 27 rencontres de Liga disputées, dont 24 en tant que titulaire. Il a aussi gagné la Coupe du Roi, avec une bonne prestation contre l’Atlético en finale. Pourtant, la Real Sociedad a décidé de ne pas exercer son option d’achat de seulement 3,5 millions d’euros.

La suite après cette publicité
Real Sociedad Fútbol
ℹ Duje y Wesley finalizan su cesión. Han sido parte del éxito de una temporada inolvidable. Eskerrik asko eta zorte on!
Voir sur X

« Duje Ćaleta-Car et Wesley Gassova ont été parmi les artisans du succès du club et on les remercie pour leur engagement avec notre blason le temps qu’ils ont été ici, et on leur souhaite le meilleur pour le futur professionnel et personnel », a indiqué le club basque. Un dossier de plus à gérer pour l’Olympique Lyonnais donc, où le Croate est sous contrat jusqu’en 2027.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Real Sociedad
Lyon
Duje Ćaleta-Car

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Lyon Logo Lyon
Duje Ćaleta-Car Duje Ćaleta-Car
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier