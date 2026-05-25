Duje Caleta-Car est de retour à l’OL

Saison pleine pour Duje Caleta-Car en Espagne. Prêté par l’Olympique Lyonnais, le Croate de 29 ans s’est imposé dans l’axe de la défense de la Real Sociedad, avec 27 rencontres de Liga disputées, dont 24 en tant que titulaire. Il a aussi gagné la Coupe du Roi, avec une bonne prestation contre l’Atlético en finale. Pourtant, la Real Sociedad a décidé de ne pas exercer son option d’achat de seulement 3,5 millions d’euros.

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« Duje Ćaleta-Car et Wesley Gassova ont été parmi les artisans du succès du club et on les remercie pour leur engagement avec notre blason le temps qu’ils ont été ici, et on leur souhaite le meilleur pour le futur professionnel et personnel », a indiqué le club basque. Un dossier de plus à gérer pour l’Olympique Lyonnais donc, où le Croate est sous contrat jusqu’en 2027.