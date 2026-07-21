Le FC Barcelone va recruter un jeune crack belge !

Depuis plusieurs années, le FC Barcelone continue de bâtir son projet sportif sur une philosophie claire : faire éclore des talents d’exception en s’appuyant sur son prestigieux centre de formation, tout en dénichant des pépites prometteuses à l’international. Cette stratégie permet au club catalan de sécuriser les stars de demain à moindre coût et de s’appuyer sur un effectif prometteur pour l’avenir. Cet été, le Barça entend bien continuer sur cette lancée et la presse espagnole fait déjà état d’un recrutement dans cette direction.

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En effet, ce mardi matin, Mundo Deportivo a annoncé la signature imminente du jeune ailier belge Jesse Bisiwu. Les recruteurs barcelonais suivraient le joueur du Club Bruges depuis plusieurs mois, et seraient séduits par sa qualité technique, son gabarit imposant (1,85 m) et son fort potentiel selon le média catalan. Deco et le responsable du recrutement, João Amaral, se sont même déplacés en Belgique ces derniers mois pour convaincre le prodige de 18 ans, dont la volonté absolue de rejoindre les Blaugranas a été déterminante pour débloquer la situation.

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Un chèque de moins de 10 millions d’euros pour boucler l’opération

Selon plusieurs sources, le montant du transfert se situerait en dessous de 10 millions d’euros. Le Barça aurait réussi à négocier ce prix à la baisse en incluant dans le deal un pourcentage à la revente estimé entre 30% et 40%. Après une première offre catalane jugée insuffisante par le club belge, les deux directions sont enfin arrivées à un terrain d’entente ces dernières heures. Ainsi, les Culés mettent la main sur un jeune joueur prometteur et capable d’évoluer sur les deux ailes de l’attaque.

Sous contrat jusqu’en 2027, le talent est sur les tablettes catalanes depuis des mois et a poussé pour son départ, quitte à engager un bras de fer avec son club qui l’avait relégué sur le banc lors des matches cruciaux lors de la dernière édition de la Youth League. Conscient de sa valeur, le Barça compte lui offrir rapidement du temps de jeu au plus haut niveau pour poursuivre son développement selon les médias catalans. Sera-t-il directement inclus dans l’effectif d’Hansi Flick malgré l’arrivée d’Anthony Gordon et celle imminente de Karim Adeyemi ? Affaire à suivre…