Mercato : les 2 nouvelles priorités du Real Madrid

Dean Huijsen dans le dur, Éder Militão toujours blessé, Raul Asencio moins impérial, David Alaba et Antonio Rüdiger libres cet été (le premier partira, le second pourrait se voir offrir une prolongation mais reste attiré par l’Arabie saoudite)… Voici un bref panorama de la vie des défenseurs centraux du Real Madrid, et il n’est guère rassurant. Plusieurs noms ont émergé ces derniers mois pour rallier la capitale espagnole, avant de s’éteindre.

Parmi les Français, William Saliba a ainsi prolongé avec Arsenal, Ibrahima Konaté aimerait venir mais sa situation reste encore floue à ce jour, tandis que la tendance est désormais de voir Dayot Upamecano prolonger au Bayern Munich. La direction madrilène, sous l’influence de son responsable en recrutement Juni Calafat, s’est donc tournée vers de nouveaux profils.

Jacquet et Schlotterbeck sont très appréciés

Comme révélé par Marca dernièrement, la piste Jérémy Jacquet continue de gagner du terrain en interne. Devenu indiscutable à Rennes, l’international espoir tricolore a tout du défenseur central moderne : habile avec ses pieds (il a passé une partie de sa formation comme 6), dur sur l’homme, athlétique, rapide… D’après ESPN, il serait l’un des deux défenseurs hautement appréciés par Calafat. Le deuxième n’est autre que Nico Schlotterbeck, défenseur référencé (23 sélections, 37 matchs de Ligue des Champions) qui est aussi pisté par le Bayern Munich.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’Allemand de 26 ans ne devrait pas prolonger à Dortmund, et l’idée d’un transfert cet été prend de l’ampleur. ESPN précise que deux profils "internes" séduisent également : celui du tout jeune Joan Martinez (18 ans), revenu de sa rupture des ligaments croisés après une préparation prometteuse la saison dernière et donc déjà au club. Mais aussi celui de Jacobo Ramon (20 ans), formé au club et aujourd’hui indiscutable à Côme, sur qui les Merengues disposent d’une clause de rachat estimée à 8 millions d’euros.