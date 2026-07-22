Amical : Nantes tenu en échec grâce à un but tardif de Ganago

Le FC Nantes poursuit sa préparation estivale en vue de son retour en Ligue 2, mais les Canaris n’ont pas réussi à s’imposer ce mercredi. Opposés à La Roche-sur-Yon, qui avait récemment créé la surprise en dominant Le Mans en amical, les hommes de Michel Der Zakarian ont longtemps couru après le score après avoir concédé l’ouverture du score en première période.

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Alors que la défaite semblait se profiler, Ignatius Ganago a finalement permis aux Nantais d’éviter un revers en trouvant le chemin des filets à la 85e minute. Les Jaune-et-Vert repartent ainsi avec un match nul (1-1) et poursuivent leur montée en puissance avant le début de la saison 2026-2027.