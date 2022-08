Barça : Robert Lewandowski est retourné au Bayern Munich

Transféré au FC Barcelone pour marquer un nouveau chapitre dans sa carrière, Robert Lewandowski a tenu à rendre visite à son ancien club lundi, avant de débuter sa nouvelle saison sous les couleurs blaugranas. Le Polonais était de retour à Munich pour une visite d'adieu au FC Bayern et a «personnellement salué le PDG Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidžić et ses coéquipiers de longue date ainsi que l'équipe d'entraîneurs dirigée par Julian Nagelsmann», explique le club bavarois.

Malgré quelques tensions au moment de son départ, l'avant-centre a tenu à apaiser les choses avec sa direction. «C'était bien que Robert soit de nouveau passé à mon bureau. Nous avons parlé de tout, nous sommes séparés en bons termes et nous resterons en contact à l'avenir. Robert et le FC Bayern, c'était et c'est une histoire spéciale et réussie. Nous lui souhaitons le meilleur au FC Barcelone», a d'ailleurs précisé Oliver Kahn.