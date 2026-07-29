Como Cup : Lens va affronter Villarreal en finale

Victorieux de Crystal Palace (3-0) et malgré une défaite aux tirs au but contre Famalicao (0-0, 8-7), le Racing Club de Lens avait obtenu son ticket pour la finale de la Como Cup. Ce mercredi, se déroulaient les trois autres matches de 45 minutes avec Villarreal, Al-Ula et Côme.

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Villarreal a d’abord battu Al-Ula sur le score de 3-0 tandis que Côme a également gagné contre Al-Ula avec un 3-1. Côme et Villarreal se sont ensuite affrontés avec un match nul 1-1. Lors de la séance de tirs au but, Villarreal l’a emporté 3-1 et défiera Lens ce samedi en finale.