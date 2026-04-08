Ligue des Champions : le FC Barcelone est fou furieux après l’arbitrage

La Ligue des Champions, c’est toujours une autre histoire que le championnat. Le FC Barcelone l’a (encore) appris à ses dépens. 4 jours après sa victoire au Metropolitano en Liga (2-1), le club catalan s’est cette fois incliné (0-2) contre ce même Atlético au Nou Camp en quarts de finale aller de C1. Malgré leur position de favori, un Lamine Yamal bien décidé à briller, et une domination certaine, tout s’est écroulé pour les Culés avant la pause avec une double sanction. Parti en profondeur, Giuliano Simeone s’est fait déséquilibrer par Pau Cubarsi, logiquement expulsé après un passage par la VAR (43e). Première sanction.

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La seconde est venue dans la foulée du coup-franc magnifiquement transformé par Julian Alvarez (45e). «L’expulsion a conditionné le match et nous avons eu de belles occasions. Il n’y a rien à se reprocher. L’infériorité a conditionné la suite», analyse Ronald Araujo après la rencontre sur Movistar. À dix contre onze, le Barça a encore eu des opportunités, parfois importantes, pour revenir mais a surtout fini par encaisser un second but signé de l’entrant Sorloth (70e). Diego Simeone a enfin triomphé au Nou Camp et possède un avantage non-négligeable, même si le Barça lançait déjà des «si se puede (oui on peut)» en vue du retour.

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Le rouge de Cubarsi, un contact de Koke déjà averti et la main de Pubill

C’est surtout la colère qui prédomine chez les Blaugranas ce soir. Le carton rouge n’est pas l’unique polémique du soir, loin de là. Le Barça conteste un second jaune pour Koke avant le rouge de Cubarsi, et aussi une action dans la surface de Pubill sur un six mètres de Musso où le défenseur a volontairement arrêté le ballon de la main pour dégager. «Je ne comprends pas à quoi diable sert la VAR, assure Flick, très en colère. Déjà, je ne suis pas sûr que Cubarsi le touche. Et comment se fait-il que ce ne soit pas une main de Marc Pubill ? Pourquoi le VAR n’est-elle pas intervenue si l’erreur de l’arbitre est claire ? C’est un penalty et un deuxième carton jaune pour Pubill, donc rouge», fulmine l’entraîneur.

Les polémiques sont déjà lancées de l’autre côté des Pyrénées. «Je n’ai pas eu le temps de bien voir l’action de l’expulsion, concédait pour sa part Gerard Martín, bien plus tranché sur cette fameuse main de Pubill. Le gardien joue le ballon et il l’arrête de la main. Il se peut que l’arbitre ne le voit pas, mais il y a la VAR. Elle doit intervenir». Il faudra évacuer cette frustration la semaine prochaine au Metropolitano pour le retour Atletico-Barça et tenter de renverser la situation. «Nous avons perdu, mais nous avons eu de très bonnes occasions. Nous n’allons pas abandonner. Je pense que nous avons encore de bonnes chances», dit un Flick aussi déterminé que furax.