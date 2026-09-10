Slavia Prague - RC Lens : les compositions officielles

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Slavia Prague ce jeudi à 21h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Alors qu’ils ont bénéficié d’un tirage assez compliqué avec des chocs contre comme Manchester City ou Liverpool, les hommes de Dino Toppmöller voudront s’imposer pour prendre de la confiance et pour bien commencer sur le plan comptable, avec dans un coin de la tête l’envie de finir dans les 24 meilleures équipes du classement.

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Pour ce faire, le coach allemand a aligné un 3-4-2-1 avec Ivanovic en pointe épaulé par Thauvin et Sima. Bulatovic débute dans l’entrejeu aux côtés d’Haidara alors qu’Udol et Skoras sont titulaires en piston. La défense centrale est composée d’Antonio, Ganiou et Sagnan.

Les compositions officielles :

Slavia Prague : Markovic - Isife, Vlcek, Zima, Chaloupek - Nowak, Sadilek - Kubiak, Sturm, Ayaosi - Chytil.

Lens : Risser - K. Antonio, Ganiou, Sagnan - Skoras, Bulatovic, A. Haidara, Udol - Thauvin, Sima - Ivanovic.