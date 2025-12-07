Menu Rechercher
Inter Miami : David Beckham incertain pour l’avenir de Lionel Messi

Thomas Müller et Lionel Messi @Maxppp
Inter Miami 3-1 Whitecaps

Lionel Messi et l’Inter Miami ont été sacrés pour la première fois en Major League Soccer après un succès en finale 3-1 contre les Vancouver Whitecaps samedi, à domicile. Après la rencontre, David Beckham a été questionné sur la performance du Champion du monde en titre et a assuré qu’il souhaitait le voir terminer sa carrière à Miami. Mais rien n’est sur.

«J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou. Aucun joueur n’aime autant Barcelone que lui. On voit le logo du Barça sur sa jambe et même sur sa gourde», a indiqué le co-propriétaire du club floridien. Pour rappel, Lionel Messi a prolongé avec l’Inter Miami pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

