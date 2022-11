LdC : la réaction d'Hugo Lloris

Hugo Lloris a joué un rôle prépondérant lors du succès de Tottenham face à l'OM ce mardi soir. Le gardien français a sorti des parades décisives, devant Sanchez ou encore Veretout, et a maintenu son équipe dans la rencontre. Interrogé sur Canal Plus à l'issue de la rencontre, il a livré sa réaction.

La suite après cette publicité

«Il y avait une bataille psychologique, ils devaient absolument gagner et nous ne pas perdre et avec le but ça s'est inversé. On a montré une grande personnalité en deuxième. On a souffert car l'OM est une grande équipe, avec un grand public. Et on est encore plus fier car dans la difficulté on a fait ce qu'il fallait. »