Golden Boy 2026 : Honest Ahanor élu meilleur joueur italien de l’année

Honest Ahanor poursuit son ascension. Le jeune défenseur de 18 ans a remporté le prix du Best Italian Golden Boy 2026, récompensant le meilleur jeune joueur italien de l’année. Le pensionnaire de Crystal Palace succède ainsi à Francesco Pio Esposito, lauréat de cette distinction en 2025. Une belle reconnaissance pour celui qui s’est rapidement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. À noter que le Golden Boy 2026, qui récompense le meilleur joueur U21 évoluant en Europe, est revenu à Pau Cubarsí, défenseur du FC Barcelone.

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Cette distinction vient également couronner une année particulièrement mouvementée pour Ahanor sur le marché des transferts. Après avoir découvert le haut niveau avec l’Atalanta, où il avait disputé 35 rencontres lors de la saison 2025-2026, l’international italien a attiré l’attention de Chelsea. Les Blues ont officialisé un accord avec le club bergamasque pour un transfert estimé à 47 M€, avec une arrivée programmée à l’été 2027. Dans la foulée, le défenseur a été envoyé en prêt à Crystal Palace pour l’exercice 2026-2027 afin de poursuivre sa progression en Premier League. Un parcours déjà remarquable pour le jeune Italien, qui vient de recevoir une nouvelle récompense individuelle.