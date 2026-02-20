Eric Roy se confie sur les objectifs de Brest en fin de saison

Victorieux de l’Olympique de Marseille (2-0) ce vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le Stade Brestois 29 grimpe à la onzième place et a quasiment assuré son maintien. Se retrouvant désormais à quatre points des places européennes, le club breton peut même rêver d’une fin de saison excitante. Interrogé à ce sujet, le coach Eric Roy s’est montré ouvert à ce nouvel objectif, mais entend d’abord finaliser celui qu’il avait fixé en début de saison.

«Dans la tête, j’avais pour objectif de régler le maintien avant la prochaine trêve internationale, j’espère qu’on va y arriver. Si jamais on y arrive, j’aime bien me projeter sur des objectifs les uns après les autres donc si on remplit le premier, on essayera d’avoir plus d’ambitions. Mais c’est vrai qu’au départ avec un des plus petits budgets, le 16e, on ne va pas faire les fanfarons. Ce n’est pas parce qu’on a joué une saison en C1 qui a été fantastique. La redescente de tout ça pouvait être difficile à digérer. Là, on a 30 points, c’est assez confortable. Encore quelques points et après, on pourra parler d’autre chose», a-t-il confié à Ligue 1 +.