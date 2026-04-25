Pierre Kalulu est devenu le patron de la Juventus Turin !

Ce dimanche, Pierre Kalulu va disputer un match particulier pour lui. Après avoir fait ses armes en Italie et goûté au Scudetto avec l’AC Milan, le défenseur formé à l’OL a franchi un cap depuis son arrivée avec la Vieille Dame à l’été 2024. Arrivé dans le Piémont pour se relancer après une saison 2023/24 tronquée par une blessure au tendon et un déclassement progressif dans la hiérarchie des Rossoneri, le Français de 25 ans rayonne à Turin et a confirmé tout l’avenir radieux prédit par Paolo Maldini lorsqu’il était à Milan. Ce dimanche, Kalulu va retrouver son ancienne équipe en étant l’un des meilleurs défenseurs du championnat italien.

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En effet, cette saison, Kalulu s’est imposé clairement comme l’un des tout meilleurs défenseurs de Serie A. Déjà, le natif de Lyon est devenu le patron de la défense de la Juve. Désormais indiscutable, il a enchaîné et est devenu le joueur de champ le plus utilisé du club en championnat. Comme le démontrent ses 32 titularisations en 32 journées de Serie A, il est devenu une pièce maîtresse de la défense de la Vieille Dame, que ce soit sous les ordres d’Igor Tudor ou de Luciano Spalletti. Une régularité qui témoigne de la grande saison du roc de 25 ans. Véritable talisman pour son équipe, la Juventus affiche une moyenne de 1,89 point par match, toutes compétitions confondues, lorsqu’il est aligné. Une statistique qui grimpe même à 2,00 points par match sur les pelouses de Serie A.

Pierre Kalulu est indiscutable aux yeux de Spalletti

Sa note moyenne de 7/10 en championnat, notées selon plusieurs quotidiens italiens, est en progression par rapport à l’année précédente et illustre parfaitement cette constance au haut niveau au fil des rencontres. Au-delà de son assurance défensive, ses statistiques individuelles sont impressionnantes pour un joueur de son profil. Hyperactif dans le système turinois, il touche 74 ballons par match en moyenne et réalise 60 passes, faisant de lui le deuxième joueur le plus impliqué du club derrière Locatelli. Une grande disponibilité qui lui permet de compiler deux buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Pas mal pour un défenseur. L’une des autres grandes forces de Pierre Kalulu est sa polyvalence. À l’aise aussi bien dans un rôle axial, en tant que latéral ou même comme piston droit, il offre une flexibilité tactique appréciable à ses entraîneurs.

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Avec une valeur marchande qui a bondi à 32 M€ en à peine un an et un contrat blindé jusqu’en 2029, l’avenir s’annonce radieux pour lui dans le Piémont. Le Corriere dello Sport indiquait d’ailleurs cette semaine que la Juve comptait déjà le sécuriser jusqu’en 2030 alors que Spaletti le considère comme son nouveau Di Lorenzo, son ancien joueur fétiche à Naples. Appelé lors du dernier rassemblement de l’Équipe de France pour pallier la blessure de Jules Koundé près d’un an après sa première cape assez ratée contre l’Espagne en juin 2025, Kalulu y a fait forte impression. En continuant de s’affirmer comme le taulier de la Vieille Dame, il se positionne désormais comme un candidat extrêmement sérieux et légitime pour s’envoler avec les Bleus vers la Coupe du Monde cet été.