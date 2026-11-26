En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait être l’un des grands animateurs du prochain mercato hivernal. Parmi les clubs intéressés par l’attaquant brésilien figure notamment l’AS Rome. Après le match nul décroché par les Giallorossi face au Paris Saint-Germain (2-2) en Ligue des champions, Wesley a été interrogé sur la possibilité de retrouver son compatriote dans la capitale italienne. Le latéral droit romain n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés de son coéquipier en sélection. « J’ai dit à Endrick de venir à la Roma ! C’est lui qui décidera, mais il sait que les supporters ici l’adoreraient et que ses coéquipiers l’accueilleraient à bras ouverts », a confié l’ancien joueur de Flamengo au micro de TNT Sports Brasil, tandis que son entraîneur, Gian Piero Gasperini, a préféré éluder la question.

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L’AS Rome devra toutefois composer avec une sérieuse concurrence dans ce dossier, notamment celle de l’AC Milan. Selon les informations de la Cadena SER, les Rossoneri auraient déjà formulé une offre avoisinant les 70 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services du jeune attaquant. De leur côté, les représentants d’Endrick privilégieraient un départ dès le mois de janvier afin de lui permettre de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. José Mourinho souhaite néanmoins conserver le Brésilien, dont il apprécie les qualités et le potentiel. Si Endrick ambitionne toujours de s’imposer sous le maillot madrilène, la forte concurrence au sein du secteur offensif des Merengues pourrait le pousser à revoir ses plans.