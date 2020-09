L'OM étudie 3 profils offensifs en Bundesliga

La suite après cette publicité

Pour un match de l'importance du Classique, André Villas-Boas n'a pas hésité à aligner Maxime Lopez en faux n° 9. Un élément en fin de contrat dans un an, plutôt annoncé sur le départ ces dernières semaines. Un coup tactique qui n'a pas spécialement fonctionné pour l'Olympique de Marseille, même s'il y a eu la victoire au bout sur la pelouse du Paris SG (0-1). Un pari, surtout, qui met un peu plus en lumière les manques de l'effectif phocéen dans ce secteur de jeu.

Pour y remédier, Pablo Longoria, Head of Football de l'OM, s'est mis en quête de la perle rare. Avec une enveloppe plutôt limitée, puisque, hors ventes, l'Espagnol disposer de 5 à 6 M€ pour s'offrir le buteur tant recherché. Le nouvel homme fort du sportif à Marseille scrute donc tous azimuts pour tenter de dénicher l'attaquant qui contentera son entraîneur.

Des renseignements pour Pohjanpalo, Alario la belle opportunité

Et selon France Football, trois éléments répondent au cahier des charges imposé par l'entraîneur lusitanien en Bundesliga : Youssouf Poulsen (26 ans, RB Leipzig), Joel Pohjanpalo (26 ans, Bayer Leverkusen) et Lucas Alario (27 ans, Bayer Leverkusen). L'international danois, très actif et volontaire, ne sera pas retenu par Leipzig, qui cherche des liquidités, en cas d'offre supérieur à 10 M€.

Le second, international finlandais, revient d'un prêt d'une saison à Hambourg, en 2. Bundesliga, et ne semble plus entrer dans les plans du Bayer, qui lui ouvrirait la porte contre un chèque de 5 M€. Les Ciel-et-Blanc seraient même concrètement venus aux renseignements à son sujet d'après FF. Enfin, le buteur international albiceleste pourrait être placé sur la liste des prêts par le Bayer, où Peter Bosz ne lui fait que très modérément confiance.

Souvent annoncé en Ligue 1 par le passé (Paris SG, AS Monaco), l'ancien de River Plate, doté d'un excellent pied gauche, pourrait lui aussi être une bonne opportunité de marché. Pablo Longoria et André Villas-Boas sont en tout cas au four et au moulin pour tenter de trouver le complément idéal à Dario Benedetto. Histoire de ne plus avoir à bricoler pour des rendez-vous importants.